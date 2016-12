foto LaPresse

16:44

- Dopo che in Commissione Giustizia del Senato ci sono state ben due fumate nere sul nome di Francesco Nitto Palma (Pdl), Felice Casson (Pd) ha assicurato che "dalla terza votazione di domani noi voteremo un nostro candidato". "Un accordo politico? Evidentemente non c'era", ha sottolineato l'esponente democratico. "Cercavamo un candidato condiviso - ha aggiunto - ma, se tutto il Pd non lo ha votato, evidentemente non lo è.