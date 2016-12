foto Ansa

14:28

- La Lega non parteciperà alle votazioni "per gli uffici di presidenza delle commissioni e delle giunte". Lo ha annunciato il vicepresidente dei deputati del Carroccio alla Camera, Gianluca Pini, sottolineando che il gruppo della Lega a Montecitorio "non avanzerà candidature e non parteciperà nemmeno" alle operazioni di voto.