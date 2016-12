Silvio Berlusconi: "Confido nell'assoluzione"

foto Ansa Correlati Cassazione: i processi di Silvio Berlusconi restano a Milano, negato il legittimo sospetto

"Secondo la sentenza di primo grado avrei evaso il fisco per 3 milioni. In quello stesso periodo il mio gruppo ha versato allo Stato 567 milioni. Che senso aveva una evasione di quella portata?", aggiunge il leader allo Speciale Tg5, l'approfondimento giornalistico settimanale a cura di Clemente Mimun che andrà in onda domani sera in seconda serata durante il quale Berlusconi fa il punto sui processi che lo riguardano ("Ruby", "Mediaset" e sui diritti tv).



"La vicenda - prosegue - non mi riguardava e non mi riguarda perché non ho avuto alcuna parte nelle vicende di cui tratta il processo. Non mi sono mai occupato dei bilanci delle società del mio gruppo né mai mi sono occupato di questioni inerenti il fisco in relazione a Mediaset. All'epoca dei fatti del processo 2002-2003 - ricorda Berlusconi - ero presidente del Consiglio, impegnato sul fronte interno e internazionale. Ricordo che la Cassazione, con due sentenze, confermò la mia estraneità, in quel tempo, ai fatti riguardanti la televisione. Il tribunale non ne ha tenuto conto. Ho conosciuto il signor Frank Agrama negli anni 80 a Los Angeles ma non sono mai stato socio in alcune società con questo signor Agrama".