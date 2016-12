Letta a Milano: "L'Expo rilancerà l'economia"

foto Ansa Correlati Expo 2015, Enrico Letta a Milano

Expo 2015, Letta: "Sarà fondamentale"

Expo 2015, Letta: "Follia visionaria" 11:57 - "L'expo del 2015 sarà uno snodo fondamentale per rilanciare l'economia in Lombarda e in Italia". Lo ha detto Enrico Letta da Milano, dove si trova per la nomina di Giuseppe Sala a commissario unico per l'Expo. Il premier, parlando inoltre dei lavori che comporterà l'evento, ha sottolineato la necessità di attuare "massimo controllo perché nessuno faccia il furbo". - "L'expo del 2015 sarà uno snodo fondamentale per rilanciare l'economia in Lombarda e in Italia". Lo ha detto Enrico Letta da Milano, dove si trova per la nomina di Giuseppe Sala a commissario unico per l'Expo. Il premier, parlando inoltre dei lavori che comporterà l'evento, ha sottolineato la necessità di attuare "massimo controllo perché nessuno faccia il furbo".

Lotta alle mafie una delle nostre ossessioni - "Sul tema dei controlli nessuno possa pensare di fare il furbo", ha precisato il presidente del Consiglio aggiungendo che "l'impegno del governo contro le attività illecite e illegali sarà totale". "La criminalità e le mafie non pensino che l'Expo sia un'occasione di avere mano libera. Saremo duri e inflessibili, sarà una delle nostre ossessioni", ha chiarito Enrico Letta aggiungendo di voler in tutti modi evitare l'associazione "dell'immagine Italia con queste devianze" e consentire così "una svolta". Anche "la storia di Pisapia e Maroni è una storia di contrasto alle mafie e di lotta per la legalità", ha poi concluso Letta.



Sala nominato commissario unico - Enrico Letta ha annunciato la nomina ufficiale di Giuseppe Sala, attuale amministratore delegato di Expo Spa, a commissario unico di Expo 2015. Sala, ha specificato il premier, avrà maggiori poteri e il massimo sostegno del governo che reputa l'Expo "una vera e reale priorità". "Saremo molto attenti a evitare di far sorgere il dubbio che la legalità confligga con l'urgenza", ha precisato dal canto suo Sala.



Pisapia: Oggi si passa dalle parole ai fatti - La nomina di Giuseppe Sala, per il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, è un segnale del fatto che "dagli impegni a parole si passa ai fatti", oltre a "dimostrare l'impegno del governo su Expo". Oggi sono arrivati "fatti concreti in tempi brevi", necessari perché "i tempi sono brevi ma sufficienti con questi nuovi strumenti. Ce la faremo", ha detto con ottimismo il primo cittadino.



Maroni: si volta pagina su opere - "Senza enfasi si puo' dire che oggi si volta pagina per la realizzazione delle infrastrutture. Siamo ottimisti, c'è una scadenza e la rispetteremo", ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. "Ora iniziamo a parlare di contenuti", ha detto ancora ricordando che da oggi in Regione è stato nominato come sottosegretario con delega all'Expo, Fabrizio Sala.



Expo punto cardinale del governo - Il presidente del Consiglio ha anche sottolineato come l'Expo sia uno dei punti cardinali, un punto di riferimento essenziale per la vita di questo governo. "Da qui vogliamo che venga un messaggio di coesione, siamo una squadra, la squadra Italia", ha aggiunto. Nel progetto Letta ha annunciato che coinvolgerà assieme a Romano Prodi tutti gli ex presidenti del Consiglio e tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questi anni.



Follia visionaria per il governo - A chi ha definito il suo programma un libro dei sogni Enrico Letta ha risposto che "i sogni ci vogliono, se pensiamo di essere qui senza avere un po' di follia visionaria... Anche Expo lo era sette anni fa, era una follia visionaria e oggi siamo qui". I sogni - ha aggiunto - servono anche alla politica arida dei numeri".



Crescita possibile senza fare debiti - A proposito di numeri, il presidente del Consiglio è convinto che si possa "fare crescita senza indebitarsi, lo hanno dimostrato altri paesi europei. Noi invece siamo la dimostrazione plastica che indebitarsi non vuol dire favorire la crescita". "Abbiamo fatto molti debiti in questi anni, senza crescere", ha ricordato Letta ammettendo le difficoltà dell'obiettivo.