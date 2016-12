Il governo mette mano alla legge Fornero

l'ha fatto capire in maniera chiara: primo punto nella difficile agenda governativa è quello del lavoro, con particolare attenzione all'emergenza della disoccupazione giovanile e dei 350mila esodati. Già da oggi prende il via il tavolo, guidato dal ministro del Lavoroe da quello dell'Economia, per studiare le riforme alla legge Fornero e, in seconda battuta, ragionare sul calo della pressione fiscale.

I primi punti in odore di ritocco della discussa normativa varata dall'ex-ministro saranno quelli dei contratti a termine e della condizione degli esodati. Per quanto riguarda il primo, si lavora sull'intervallo tra i contratti: ora è previsto uno stop di due mesi per gli accordi fino a 6 mesi e di tre mesi per quelli di durata superiore. Una mossa che, secondo il legislatore, doveva contrastare il ricorso al precariato ed è andata nella direzione esattamente contraria: il governo punta con decisione a ridurre i tempi di sospensione. A rischio anche il cosiddetto "causalone" (vale a dire l'obbligo da parte del datore di lavoro di specificare il motivo per cui non si assume a tempo indeterminato) e l'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,4% che tocca alle imprese che ricorrono ai "T.D.".

Sugli esodati, la strada battuta da Letta e dai suoi ministri sarà quella di una gradualizzazione del pensionamento con accesso alla previdenza con 3-4 anni di anticipo in cambio di una penalizzazione proporzionale: la "Fornero" prevede oggi una penalità dell'1-2% per chi ha meno di 62 anni e contributi pari a 42 anni e 5 mesi. Un'altra modifica importante sulle pensioni riguarderà i lavoratori più anziani che, pur avendo i requisiti per la previdenza, sfruttano il diritto di potere rimanere sul posto di lavoro fino ai 70 anni: per loro, contratti part-time liberi da tasse per l'azienda in cambio di assunzione di giovani.