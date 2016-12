foto Ap/Lapresse

20:24

- "No, non vorrei essere al posto di Letta. Cosa gli suggerirei? Di applicare una patrimoniale a partire da un certo livello di reddito in su". Lo ha affermato Carlo De Benedetti. "Questi soldi - ha aggiunto - dovrebbero servire non per ridurre il debito pubblico, ma il costo del lavoro perché in Italia il problema è il lavoro. Bisogna che paghi di più chi ha di più".