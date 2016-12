foto SportMediaset

18:39

- Mario Balotelli risponde presente a Cecile Kyenge e si rende disponibile per un ruolo da testimonial di una campagna in favore dello ius soli, come aveva auspicato poco prima il ministro per l'Integrazione. "Sono sempre disponibile" per la lotta al razzismo e alle discriminazioni, ha spiegato il bomber rossonero. Balotelli, nato a Palermo da genitori ghanesi, ha ricevuto la cittadinanza italiana solo con la maggiore età.