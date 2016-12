foto Ansa

17:15

- Potrebbe essere convocato già in settimana, si presume giovedì prossimo, un primo e importante consiglio dei ministri per esaminare il nodo Imu. Sul tappeto la questione fondamentale del reperimento delle risorse per il decreto, che dovrà stabilire la sospensione della prima rata dovuta a giugno, come promesso dal premier Letta. Il primo impegno del governo resta dunque quello della ricerca delle coperture (circa 2-3 miliardi secondo le stime).