16:13

- "Le iniziative personali ed i diktat, come quello di Fassina e compagni sul presidente Berlusconi, non inducono all'ottimismo". Lo dice il presidente dei senatori del Pdl, Renato Schifani che, sul futuro incerto del neo governo Letta, aggiunge: "Non si esageri e si usi maggiore cautela nelle dichiarazioni. il ministro Cecile Kyenge che annuncia urbi et orbi che il reato di immigrazione clandestina andrebbe abolito, è un proclama solitario".