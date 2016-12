- Secondo Vito Crimi, "non si può non votare sì al rifinanziamento della cassa integrazione". Ma poi, precisa il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, "va cambiato il modello di welfare. Noi puntiamo al reddito di cittadinanza".

Il Movimento 5 Stelle è tendenzialmente favorevole al decreto sulla sospensione dell'Imu a giugno, sul quale insiste Silvio Berlusconi, come condizione imprescindibile per mantenere la fiducia al governo Letta. Ma a una condizione, "deve essere non un sì orizzontale, altrimenti favoriremmo chi ha casa e redditi elevati. Invece deve essere garantito a soglie di reddito basse, con un limite", ha aggiunto il capogruppo al Senato del M5S."Marino Mastrangeli non è stato espulso dal gruppo parlamentare" al Senato del Movimento 5 Stelle "perché è andato in tv. E' stato espulso perché il suo tasso di assenteismo dai lavori parlamentari era troppo elevato per i nostri standard".

"Berlusconi non staccherà la spina" -"Non credo che Berlusconi abbia interesse a staccare la spina al governo così presto. I sondaggi che danno il Pdl in testa non mi sembrano credibili", ha aggiunto Crimi.