- "Non posso certo mettere una scadenza al mio mandato, fissarne un limite". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano a La Repubblica. "Ho legato la mia rielezione, come ho spiegato nel discorso di insediamento alle Camere, al raggiungimento dell'obiettivo delle riforme e anche alla capacità delle mie stesse forze", ha aggiunto il capo dello Stato. "Nessuno è in grado di prevederne la durata, sia per l'uno che per l'altro aspetto".