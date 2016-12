Governo al lavoro sui conti pubblici

foto Ansa Correlati Bonanni a Tgcom24: "Servono 1,5 mld o è caos" 07:49 - Prima domenica di lavoro per il governo Letta insediatosi una settimana fa. Ministri, viceministri e sottosegretari sono operativi e alla prese con i primi nodi, a partire da quelli di bilancio. Oltre all'Imu, che potrebbe essere sospesa per decreto, l'emergenza appare la cassa integrazione in deroga, senza il cui rifinanziamento, sarebbe a rischio, secondo il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, la tenuta sociale del Paese. Ma mancano i fondi. - Prima domenica di lavoro per il governo Letta insediatosi una settimana fa. Ministri, viceministri e sottosegretari sono operativi e alla prese con i primi nodi, a partire da quelli di bilancio. Oltre all'Imu, che potrebbe essere sospesa per decreto, l'emergenza appare la cassa integrazione in deroga, senza il cui rifinanziamento, sarebbe a rischio, secondo il segretario della Cisl,, la tenuta sociale del Paese. Ma mancano i fondi.

In una serie di contatti con la sua nuova squadra, il presidente del Consiglio, Enrico Letta, si è confrontato direttamente anche con il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. Sul tappeto ci sono le tre priorità ritenute ormai imprescindibili per arginare gli effetti sociali della crisi e rilanciare la crescita: oltre al finanziamento della cassa integrazione in deroga e la sospensione almeno della prima rata dell'Imu, anche abolizione del previsto aumento di un punto dell'Iva a partire da luglio. Misure che costerebbero in tutto circa sei miliardi di euro e per le quali bisognerà trovare l'inevitabile copertura, confidando nella chiusura della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea.



Se si tratti di semplici misure da varare al più presto, probabilmente già in settimana, con più provvedimenti o con una vera e propria manovra aggiuntiva ancora non è chiaro. Ma "le priorità sono quelle - spiega il sottosegretario all'Economia, PierPaolo Baretta - evitare l'aumento dell'Iva costa circa 2 miliardi, per la cassa integrazione sono necessari tra 1 e 1,5 miliardi di euro, mentre la sospensione della prima rata Imu richiede circa 2-3 miliardi". Per l'abolizione totale dell'imposta sulla prima casa sarebbero invece necessari 4 miliardi che salirebbero ulteriormente se, come vuole il Pdl, fosse eliminata anche quella sui terreni agricoli. "Stiamo tutti lavorando. Dobbiamo studiare i dossier e la documentazione", prosegue il sottosegretario spiegando però che nessuna decisione su come muoversi potrà essere presa prima dell'approvazione definitiva del Def, che approda in Aula a partire da lunedì. "Bisogna prima completare questa pratica e poi vedremo", osserva.



Imu da sospendere per decreto - Il governo sta valutando di sospendere l'Imu per decreto. Allo studio c'è l'accorpamento della tassa sugli immobili con la Tares, la nuova tassa sui rifiuti. In gioco ci sono entrate fiscali importanti per i Comuni, oltre che un principio di equità tra i contribuenti. L'imposta potrebbe però diventare una "tassa Ics", su casa e servizi, sul modello tedesco. In autunno si penserà alla riforma organica delle tasse che gravano sulle tasche dei cittadini, quando arriverà in Parlamento la nuova legge Finanziaria.