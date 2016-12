foto Ansa

20:13

- "L'Aquila è uccisa dalla burocrazia romana" che da 5 mesi "blocca l'invio dei fondi". E intanto "la ricostruzione è ferma: è una vergogna". Sono le parole del sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, in una lettera inviata al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e al premier Enrico Letta. Bisogna porre fine, dice Cialente, a un sistema per cui "la burocrazia romana si comporta come si trattasse di una strada qualsiasi in attesa da 20 anni".