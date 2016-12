Renzi: "Non mi candido alla segreteria del Pd"

foto LaPresse 21:14 - "A questo giro non mi candido". Così Matteo Renzi ha risposto ad una domanda sulla sua candidatura a segretario alla prossima assemblea del partito di sabato 11 maggio. "Vedo che ci sono nomi in campo, ma non interessa il nome. In questi sei mesi mi sono candidato a tutto, ma non credo di essere adatto a tutto", ha aggiunto. "Il Pd deve fare una riflessione su se stesso, il mio modello di Pd è più liquido che solido". - "A questo giro non mi candido". Così Matteo Renzi ha risposto ad una domanda sulla sua candidatura a segretario alla prossima assemblea del partito di sabato 11 maggio. "Vedo che ci sono nomi in campo, ma non interessa il nome. In questi sei mesi mi sono candidato a tutto, ma non credo di essere adatto a tutto", ha aggiunto. "Il Pd deve fare una riflessione su se stesso, il mio modello di Pd è più liquido che solido".

"Sto nel mio partito e sono desideroso di vederlo vincere", ha ribadito il sindaco di Firenze intervistato da Giovanni Minoli al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo).



"Per Obama 'Yes we can', noi invece 'Non possiamo'" -" A Grillo vorrei rubare l'idea che siamo in grado di fare le cose. Invece il Pd è stato rassegnato. Obama dice 'Yes, we can', noi invece 'Non possiamo'", ha aggiunto Renzi.



"Berlusconi va mandato in pensione, non in galera" - "Non credo alla persecuzione politicizzata, ci sono particolari attenzioni, forse un eccesso di zelo, ma non credo alla persecuzione anche se a Berlusconi conviene dirlo perché ogni volta che lo fa ottiene voti", ha detto ancora il rottamatore che è stato accolto con entusiasmo da centinaia di persone. "Berlusconi va mandato in pensione, non in galera", ha aggiunto.