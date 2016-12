foto Ansa

18:50

- Tiene ancora banco il caso delle email rubate ai parlamentari del M5S. "In procura ho evidenziato la sensazione di essere abbandonati in questo momento di grossa pressione psicologica", ha sottolineato Roberta Lombardi, capogruppo alla Camera. "Il sito che le pubblica non è stato ancora oscurato, eppure è prassi comune ma non per il M5S - ha spiegato - . Finora non abbiamo notizie ufficiali sull'attività di magistratura e polizia postale".