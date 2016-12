foto Ap/Lapresse

17:34

- "Viviamo in un Paese strano, un Paese in cui il costo del lavoro è molto elevato ma ai lavoratori vanno in tasca pochi soldi". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, intervenendo alla convention dei giovani imprenditori di Confartigianato. "Non si può continuare così", ha concluso il ministro.