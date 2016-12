foto Ansa

14:45

- Beppe Grillo torna ad attaccare i partiti, sottolineando che non ha senso aver dato a Pd e Sel il premio di maggioranza come coalizione, visto che poi si sono divisi. "Non vi sembra sovvertito il risultato democratico?", si chiede il leader del M5S in un post pubblicato sul suo blog. "In realtà - aggiunge - il premio di maggioranza sarebbe stato per il Movimento, che ha la maggioranza come singolo partito".