Il ministro Kyenge: "Nera e fiera di esserlo"

foto Afp Correlati "L'Italia non è razzista" 16:03 - "L'Italia non è un Paese razzista, ha una cultura dell'accoglienza ben radicata". Parola del ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, la quale sottolinea d'altro canto come, pur senza razzismo, "c'è una non conoscenza dell'altro, non si capisce che la diversità è una risorsa". E, parlando degli attacchi subiti nei giorni scorsi, dice che "da questo ho imparato tante cose". - "L'Italia non è un Paese razzista, ha una cultura dell'accoglienza ben radicata". Parola del ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, la quale sottolinea d'altro canto come, pur senza razzismo, "c'è una non conoscenza dell'altro, non si capisce che la diversità è una risorsa". E, parlando degli attacchi subiti nei giorni scorsi, dice che "da questo ho imparato tante cose".

"Nera e fiera" - "Sono nera e italo-congolese e ci tengo a sottolinearlo. Dentro di me ci sono due Paesi. Non sono di colore, sono nera, lo dico con fierezza": è quanto ha detto il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, nella sua prima conferenza stampa, sottolineando la necessità di "cominciare ad usare le parole giuste".



La violenza sulle donne non ha colore - "La violenza sulle donne è un tema che non riguarda solo gli italiani o solo gli immigrati. La violenza non ha colore. Quello che bisogna cambiare è la cultura sulle donne": così il ministro dell'Integrazione, Cecile Kyenge, ha commentato quanto denunciato dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, sul rischio di messaggi razzisti e sessisti sul web.



Discutere senza urlare sulla cittadinanza - "Certo bisogna dare risposte ai tanti figli di stranieri che nascono e crescono in Italia e non si sentono nè italiani nè del Paese di origine dei loro genitori", ha detto a proposito della legge sulla cittadinanza. "Ma le cose si possono cambiare senza urlare". "Faccio parte di una squadra - ha precisato - nel governo ci sono altre forze politiche diverse dalla mia come ad esempio il Pdl o Scelta Civica, dobbiamo cercare uno spazio comune e un terreno condiviso, sempre nel rispetto dell'altro, senza mai offendere".



Letta e Alfano: "Orgogliosi di Cecile" - "Cecile Kyenge è fiera di essere nera e noi siamo fieri di averla nel nostro governo come ministro per l'Integrazione". Lo scrivono in una nota congiunta il premier Enrico Letta e il ministro dell'Interno e suo vice, Angelino Alfano rivolgendole "piena solidarietà a fronte degli attacchi razzisti che ha ricevuto". "A lei va, anche pubblicamente - si legge - la nostra piena solidiarietà. Come sottolineato in sede di insediamento dell'esecutivo alle Camere - proseguono Letta e Alfano - bisogna fare tesoro della voglia di fare dei nuovi italiani, e la presenza di Cecile Kyenge nel governo riteniamo dia una nuova concezione del 'confine', che da barriera diventa speranza. La speranza di costruire, a partire da scuole e università, una vera comunità dell'integrazione".