Governo, il Cdm nomina 40 sottosegretari

23:31 - Il Consiglio dei ministri ha nominato 40 sottosegretari, di cui 10 sono vice ministri. Lo comunica il governo in una nota. Stefano Fassina (Pd) è stato nominato vice ministro dell'Economia, Micaela Biancofiore (Pdl) sottosegretario alle Pari Opportunità, e Gianfranco Miccichè (Grande Sud) alla Pubblica Amministrazione e Semplificazione. Antonio Catricalà è il neo vice ministro allo Sviluppo Economico.

Economia ed Esteri - Quattro nuove nomine al ministero dell'Economia e delle Finanze: il Cdm ha nominato Luigi Casero e Stefano Fassina vice ministri, e Alberto Giorgetti e Pier Paolo Baretta sottosegretari. Agli Esteri vanno Lapo Pistelli, Bruno Archi e Marta Dassù in veste di vice ministri, e Mario Giro sottosegretario.



Interno, Giustizia e Salute - Al ministero dell'Interno Filippo Bubbico è stato nominato vice ministro e Domenico Manzione e Giampiero Bocci sottosegretari. Alla Giustizia vanno Giuseppe Beretta e Cosimo Ferri come sottosegretari. Paolo Fadda è sottosegretario alla Salute.



Lavoro, Difesa e Infrastrutture - Cecilia Guerra è il nuovo vice ministro al Lavoro e alle Politiche sociali, e Jole Santelli e Carlo Dell'Aringa sono sottosegretari allo stesso dicastero. Sottosegretari alla Difesa, invece, Roberta Pinotti e Gioacchino Alfano. Vincenzo De Luca è vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre Erasmo De Angelis e Rocco Girlanda sono i neo sottosegretari.



Sviluppo, Ambiente e Agricoltura - Al ministero dello Sviluppo economico il Consiglio dei ministri ha nominato Carlo Calenda e Antonio Catricalà vice ministri, e Simona Vicari e Claudio De Vincenti sottosegretari. Marco Flavio Cirillo è sottosegretario all'Ambiente, mentre Maurizio Martina e Giuseppe Castiglione sono stati nominati sottosegretari alle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari.



Beni Culturali, Editoria e Attuazione del Programma - Simonetta Giordani e Ilaria Borletti Buitoni sono state nominate dal Cdm sottosegretarie ai Beni culturali e al turismo. Giovanni Legnini avrà invece la delega all'Editoria e all'Attuazione del Programma.



Sottosegretari alla Presidenza - Il Cdm ha poi nominato sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici e Sabrina De Camillis (Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo), Walter Ferrazza (Affari Regionali e Autonomie), Micaela Biancofiore (Pari Opportunità) e Gianfranco Miccichè (Pubblica Amministrazione e Semplificazione).



Non avranno alcuno stipendio aggiuntivo - Ai sottosegretari parlamentari "non sarà corrisposto lo stipendio aggiuntivo". Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Inoltre "gli uffici di diretta collaborazione dei viceministri saranno ridotti e uniformati a quelli dei sottosegretari, con la conseguenza che non ci sarà alcun costo aggiuntivo collegato alla suddetta nomina".