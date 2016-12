Tasse, Letta: "Sono un peso insostenibile"

foto Ansa 16:40 - "L'Italia ha una pressione fiscale assolutamente insostenibile, a tutto tondo. In prospettiva la pressione deve scendere, ma senza rilassamento fiscale". Parola di Enrico Letta, intervenuto nella conferenza stampa congiunta tenuta con il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. - "L'Italia ha una pressione fiscale assolutamente insostenibile, a tutto tondo. In prospettiva la pressione deve scendere, ma senza rilassamento fiscale". Parola di Enrico Letta, intervenuto nella conferenza stampa congiunta tenuta con il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.

"Taglio tasse? Deciderò con maggioranza" - A una domanda su quali saranno le "misure correttive" per coprire i tagli di tasse preannunciati in Parlamento il premier risponde: "Questo lo decideremo insieme nella maggioranza".



Letta: "Task force governo-Ocse su occupazione" - Dopo aver insistito sull'importanza della creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani, il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha annunciato anche la nascita di una "task force", un "gruppo di lavoro congiunto tra l'Ocse, la presidenza del Consiglio e il ministero presieduto da Giovannini per mettere a punto idee" sulla disoccupazione giovanile in vista del "prossimo Consiglio europeo". "La lotta alla disoccupazione è la stella polare dell'azione, della vita del nostro governo", ha sottolineato il premier riferendo di averne parlato con Van Rompuy, Angela Merkel e che ne parlerà con Mariano Rajoi".



"Occupazione giovanile diventi mantra europeo" - Letta è convinto che l'Europa debba avere questo "mantra: lotta alla disoccupazione giovanile". La volontà di lottare contro la disoccupazione giovanile, ha insistito Letta, "è un problema di rapporto dell'Europa con i propri cittadini. In tutte le famiglie si parla di questo. Se l'Europa - ha concluso - incrocia questa discussione, allora torna ad essere popolare, ad essere ben voluta".



"Non dibattiti ideologici" - Letta si è espresso all'insegna del pragmatismo. Sarebbe un "segnale importante mettere da parte la discussione ideologica a livello europeo su austerità e rigore e fare cose concrete", ha osservato.