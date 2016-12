Enrico Letta dopo il tour Ue: "La lotta alla disoccupazione giovanile è il nuovo imperativo"

foto Ansa Correlati Ocse: "Imu? Prima tagliare le tasse sul lavoro" 14:33 - "Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo". Così il premier Enrico Letta al termine del suo tour europeo. "Di tempo ne abbiamo perso parecchio e gli altri non aspettano. Ci sono scelte complesse, dobbiamo farle con determinazione", ha spiegato Letta ricordando "il ruolo dell'Italia in Europa. La lotta alla disoccupazione giovanile rappresenta di gran lunga la prima priorità. E' necessario bloccare l'emorragia in corso". - "Il governo è impegnato in una". Così il premieral termine del suo"Di tempo ne abbiamo perso parecchio e gli altri non aspettano. Ci sono scelte complesse, dobbiamo farle con determinazione", ha spiegato Letta ricordando "il ruolo dell'Italia in Europa. La lotta allarappresenta di gran lunga la prima priorità. E' necessario bloccare l'emorragia in corso".

"Il ruolo dell'Italia in Europa lo daremo fino in fondo ma parte da un concetto fondamentale: non c'è tempo nemmeno in Europa, bisogna far sì che dai vertici europei arrivino segnali concreti di lotta al disagio sociale. La lotta alla disoccupazione giovanile rappresenta di gran lunga la prima priorità". "Oggi rientro da 36 ore in Europa dove ho spiegato cosa è successo nel nostro Paese - ha continuato -. E' stata una missione interessante dove ho trovato un terreno ben arato e preparato".



"La lotta alla disoccupazione giovanile e' un imperativo categorico. E' letteralmente l'incubo che attanaglia la nostra società, le nostre famiglie", ha proseguito. Letta ha puntualizzato che da parte del governo c'è "determinazione" a far sì che al prossimo Consiglio europeo ci sia come tema prioritario quello della "lotta alla disoccupazione". L'esecutivo - ha spiegato Letta - è chiamato ad agire in fretta sulla lotta per l'occupazione giovanile e fermare questa emorragia facendo in modo che in Italia e in Europa il tema crescente della disoccupazione trovi risposte. Europee e nazionali".



La "nostra proposta - ha quindi ribadito il premier - è che il vertice di giugno si concentri su questo tema come grande missione. Per noi - ha scandito - è un imperativo categorico perché la disoccupazione giovanile è un incubo che attanaglia le nostre società e le nostre famiglie e da questo - conclude - dipende il fatto che la fiducia non riparte".