Mastrangeli: Grasso mi aiuti contro espulsione

11:46

- "Chiedo al Presidente del Senato che impedisca che io possa essere espulso infondatamente dal Movimento. Un’espulsione illegittima perché ho solo rilasciato delle interviste giornalistiche televisive. Informo inoltre il Presidente Grasso che già all’inizio della legislatura si era cercata la mia espulsione per aver votato Grasso. Chiedo quindi un colloquio con Grasso per parlare di questa vergogna che si sta consumando al Senato". E’ l’appello letto in diretta a Tgcom24 durante la puntata odierna di, dal senatore 5 stelle Marino Mastrangeli, dopo le polemiche per le interviste rilasciate in tv. Su Beppe Grillo ha poi aggiunto: "Grillo l’ho incontrato anche alla scampagnata fuori Roma, abbiamo chiacchierato qualche minuto, ma non mi aveva detto nulla di questa storia".