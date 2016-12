Annullato il ricevimento per il 2 giugno al Colle

foto Ansa 11:19 - Un 2 giugno all'insegna della sobrietà. Per la festa nazionale della Repubblica, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, rivolgerà in tv l'abituale messaggio augurale e presenzierà come sempre alla parata militare. Ma non si terrà, il giorno prima, il consueto ricevimento. Il Colle ha invitato a organizzare solo festeggiamenti "istituzionali" anche nelle prefetture. - Un 2 giugno all'insegna della sobrietà. Per la festa nazionale della Repubblica, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, rivolgerà in tv l'abituale messaggio augurale e presenzierà come sempre alla parata militare. Ma non si terrà, il giorno prima, il consueto ricevimento. Il Colle ha invitato a organizzare solo festeggiamenti "istituzionali" anche nelle prefetture.

"Per ragioni di sobrietà e di massima attenzione al momento di grave difficoltà che larghe fasce di popolazione attraversano - spiega una nota del Quirinale - non avrà luogo il tradizionale ricevimento del primo giugno riservato alle autorità istituzionali, a esponenti della società civile e ai capi missione delle rappresentanze diplomatiche in Italia". Resta invece confermata l'apertura dei giardini del Quirinale ai cittadini il 2 giugno.