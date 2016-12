1° maggio,sindacati: senza lavoro Paese muore

"Senza lavoro il Paese muore e questo Paese non può morire", ammonisce il numero uno della Cgil, Susanna Camusso. "O si risolve il problema di dare lavoro o il Paese affonderà" e affonderà "se non cambiamo la politica economica", sostiene il leader della Uil, Luigi Angeletti. Un messaggio al nuovo governo, a cui si rivolge anche il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni: "Il governo deve avere il coraggio di cooperare con i poteri locali e le parti sociali. L'Italia si salva se tutti la salviamo". Quindi: "Basta a litigi e furbizie".Dal governo Letta "abbiamo ascoltato" la necessità di ripartire dal lavoro, riconosce Camusso, ma "non bastano annunci e promesse. Ci sono stati sei anni di promesse e di provvedimenti opposti". Ora bisogna "fare i provvedimenti" giusti anche abbassando le tasse sul lavoro: "Devono essere ridotte notevolmente", chiede Bonanni chiedendo di rendere l'evasione fiscale "un reato penale". Sul lavoro sono intervenute anche le massime cariche dello stato. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, auspica che il governo dia in fretta risposte concrete mentre la presidente della Camera, Laura Boldrini, afferma "l'emergenza lavoro" fa sì che "la vittima diventi carnefice" anche se questo non giustifica la violenza.Durante le varie manifestazioni in corso in tutta Italia non è mancata qualche contestazione. Soprattutto a Torino con un lancio di uova cariche di vernice nera contro il corteo Pd. Dopo gli interventi ufficiali il palco di piazza San Carlo viene invaso da gruppi di antagonisti, molti dei quali mascherati da Anonymous. Ed è polemica per la foto di Luigi Preiti che campeggia su uno striscione dei centri sociali.- Caos e proteste anche al concerto di Napoli. Un gruppo di ragazzi ha divelto le transenne urlando "vergogna". Il concerto è stato sospeso. La decisione è stata presa dopo le proteste di alcuni manifestanti e il fallimento di un tentativo di mediazione compiuto dalla sindacalista della Uil, Anna Rea. I manifestanti non hanno ritenuto sufficiente la proposta di far salire sul palco alcuni rappresentanti dell'Irisbus, della Fiat di Pomigliano e gli attivisti che chiedono la bonifica di Bagnoli. I manifestanti si sono poi allontanati dalla zona. Il corteo era aperto da uno striscione con la scritta "Non molleremo" dei lavoratori dell'Irisbus. I manifestanti hanno urlato "Chi ha inquinato deve pagare", riferendosi all'area di Bagnoli, e cantando "Bella Ciao". ECCO LE FOTO