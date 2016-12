foto Ansa

14:38

- "Dal governo ci aspettiamo una nuova politica del lavoro, che aiuti solo le imprese che lavorano in Italia e non quelle che si attivano nei Paesi dove i lavoratori sono sfruttati". Lo ha detto il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, sottolineando inoltre la necessità che il nuovo governo si impegni anche per "una intensificata lotta all'evasione fiscale per favorire gli investimenti pubblici e privati".