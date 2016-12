foto LaPresse

10:51

- Lancio di uova cariche di vernice nera contro lo spezzone del Pd al corteo del 1 maggio a Torino. Il lancio, fatto da persone non ancora identificate, si è verificato nella parte terminale del lungo serpentone che si è snodato in via Po, lontano dunque dalla zona in cui si trovano il sindaco Piero Fassino e altri esponenti politici. Le uova hanno colpito personale delle forze dell'ordine.