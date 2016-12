Letta: con Merkel per l'Europa futura

foto Ansa Correlati L'incontro con Angela Merkel

- "Angela Merkel sensibile all'esigenza di crescita in Europa? Mi à sembrato che questa sensibilità ci sia". Così il premier italiano, Enrico Letta, "in missione" a Berlino. "Credo che ci sia in fondo l'idea che o l'Europa tutta cresce, oppure non è che qualcuno si salva da solo. Questa a me pare che sia una delle valutazioni che ci accomuna", ha aggiunto.