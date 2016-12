foto Ap/Lapresse

10:14

- "Il governo è nato da 24 ore. Prima di lamentarci, vediamo di spingerlo a fare le cose". Queste le parole del sindaco di Torino, Piero Fassino, al suo arrivo in piazza Vittorio Veneto, nel centro del capoluogo piemontese, per il corteo del Primo Maggio. "Ci auguriamo - ha aggiunto - che l'esecutivo metta da subito in campo le misure per la crescita. Veniamo da un periodo troppo lungo di stagnazione e recessione".