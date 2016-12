19:22 Camusso: "Non sarà l'ultimo concerto"

"E' un evento datato, nel senso non politico del termine, ma nel senso che l'anno prossimo compie 25 anni". Lo ha detto la leader della Cgil, Susanna Camusso, nel backstage del Concertone di piazza San Giovanni a Roma, precisando che questo non sarà l'ultima edizione dell'evento. "Dobbiamo discutere se è l'unica forma che vogliamo usare per parlare con tante persone", ha aggiunto.

18:35 Corteo a Milano, striscione in centro

Un grande striscione è stato affisso in pieno centro, a Milano, nei pressi di piazza Duomo. Lo striscione, affisso tra due pali, prospicienti piazza Cordusio, recita lo slogan "Più denari meno precari, reddito per tutti". Mentre il corteo prosegue la sua marcia alla volta della sede della Regione Lombardia, sono stati affissi altri manifesti su alcune agenzie bancarie e sull'ingresso della sede di Unicredit. Nonostante questi piccoli "blitz", la situazione dell'ordine pubblico appare senza tensioni.

15:53 Milano, partito il corteo di centri sociali e antagonisti

Sta prendendo le mosse da piazza XXIV Maggio, dislocandosi lentamente lungo corso di porta Ticinese, il secondo corteo milanese organizzato in occasione del primo maggio da Cub (Confederazione Unitaria di Base), centri sociali e altre realtà antagoniste. I manifestanti preceduti e seguiti da un nutrito dispiegamento di forze dell'ordine percorreranno il quartiere ticinese verso il centro cittadino per poi superarlo e recarsi fino nei pressi della palazzo della Regione Lombardia.

15:42 Servizio d'ordine del Pd: "Niente scorta ai politici"

"Siamo stufi. Questa mattina al corteo ci preoccuperemo di tutelare donne, bambini, gente comune. Ma ai dirigenti del partito lasciamo che pensi la polizia". Lo ha detto Diego Simioli, da anni è il responsabile della sicurezza del Pd, a Repubblica.it. "A Torino siamo in settanta - spiega Diego - tutti volontari. Fra di noi ci sono disoccupati, cassintegrati, persone che soffrono pesantemente per la crisi. E adesso abbiamo perso la pazienza. Non ci piace pensare a quei 101 parlamentari che hanno affossato il governo Prodi e hanno consentito l'elezione di questo governo".

15:22 Confcooperative: "Lavoro è prima emergenza"

"Una festa che oggi, più che nel passato, assume un significato più importante, perché il lavoro è, attualmente, la prima emergenza del nostro Paese". Lo ha detto Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative,intervenendo alla Festa della Cooperazione a Bagnocavallo (Ravenna).

14:24 Landini: "Dal governo ci aspettiamo una nuova politica del lavoro"

"Dal governo ci aspettiamo una nuova politica del lavoro, che aiuti solo le imprese che lavorano in Italia e non quelle che si attivano nei Paesi dove i lavoratori sono sfruttati". E' un passaggio dell'intervento del segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, ad Asti per le celebrazioni del Primo Maggio. Dal palco, Landini ha chiesto al nuovo governo anche "una intensificata lotta all'evasione fiscale per favorire gli investimenti pubblici e privati".

13:14 Grillo: "Primo maggio è Caporetto dei lavoratori"

"Festeggiare il Primo Maggio è uno stanco rito assolutorio dei responsabili, di sindacati complici, di "prenditori" di appalti pubblici di Confindustria, di partiti che hanno occupato lo Stato. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, sottolineando che quella di oggi "è la celebrazione di Caporetto e dell'otto settembre", che ha "il profumo rancido del 2 novembre dei lavoratori".

12:50 Grasso: "Su lavoro servono risposte urgenti"

"Il governo che ieri ha ottenuto la fiducia anche in Senato dovrà affrontare il tema del lavoro con rapidità e dando risposte concrete ed efficaci". Così il presidente del Senato Pietro Grasso. "Sono certo che lo farà - ha aggiunto l'ex magistrato - il Paese ne ha bisogno e non può accettare ulteriori ritardi".

12:03 Renzi: "Per lavoro serve un governo che funzioni"

Per Matteo Renzi la nascita di un nuovo governo è il primo passo per sciogliere il nodo lavoro in Italia: "Un in bocca al lupo al nuovo governo in particolar modo al presidente del Consiglio Enrico Letta. Noi facciamo il tifo per il governo quando si parla di istituzioni perché fare il tifo per il Governo significa fare il tifo per l'Italia. E se vogliamo - ha aggiunto il sindaco di Firenze - che anche il lavoro torni ad essere il perno su cui si costruisce una comunità abbiamo bisogno di un governo che funzioni".

11:52 Cisl, Bonanni: "Basta litigi, ora cooperare"

Per il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, "il governo deve avere il coraggio di cooperare con i poteri locali e le parti sociali. L'Italia si salva se tutti la salviamo". ''Basta a litigi e furbizie, l'Italia deve essere percossa da uno spirito nuovo di servizio. Il servizio, come dice Papa Francesco, è potere''.

11:51 Cgil, Camusso: "Senza lavoro Paese muore"

"Senza lavoro il Paese muore e questo Paese non può morire": così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, aprendo il suo intervento dal palco del Primo Maggio. Dal governo Letta "abbiamo ascoltato" la necessità di ripartire dal lavoro, ma "i titoli non bastano, non bastano annunci e promesse. Ci sono stati sei anni di promesse e di provvedimenti opposti". Ora bisogna "fare i provvedimenti" giusti.

11:33 Giovannini: "Riforma Fornero? Possibili modifiche"

La riforma Fornero "è stata disegnata in modo molto coerente per una economia in crescita, ma può avere problemi per una economia in recessione. Bisogna capire cosa modificare, ma il mercato del lavoro ha bisogno di stabilità delle regole". Così il neoministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha parlato con i giornalisti.

11:31 Papa Francesco: "Serve sforzo per dare slancio a occupazione"

"Dico ai responsabili della cosa pubblica di fare ogni sforzo per dare nuovo slancio all'occupazione, di preoccuparsi per la dignità della persona". Così Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro. Facendo riferimento al Primo Maggio, il Santo Padre ha ricordato le "difficoltà che in vari Paesi incontra il mondo del lavoro e dell'impresa, condannando la concezione economicista della società che cerca il profitto egoista".

11:26 Bologna, contestato presidente Unindustria

Contestazione da parte di una trentina di persone, giovani di Rifondazione comunista e dei centri sociali, all'indirizzo del presidente di Unindustria Bologna Alberto Vacchi, ospite di Cgil Cisl e Uil alle celebrazioni del primo maggio in piazza Maggiore. Appena ha iniziato a parlare in una tavola rotonda, Vacchi è stato contestato al grido di "vai a casa", "ladro ladro", "buffone buffone".

11:18 Uil, Angeletti: "O si risolve il problema di dare lavoro o il Paese affonderà"

"O si risolve il problema di dare lavoro o il Paese affonderà" e affonderà "se non cambiamo la politica economica". Cosi' il leader della Uil, Luigi Angeletti, dal palco del Primo maggio a Perugia. "I tre milioni di disoccupati" che oggi si contano in Italia "sono frutto non di una generica crisi internazionale". Su questi pesa "la responsabilità delle scelte di politica economica fatte in questo Paese" ha quindi spiegato Angeletti.

Ultimo aggiornamento 19:22