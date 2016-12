foto Ansa

08:47

- "Non credo che un partito politico possa chiedere che l'aritmetica sia diversa da quella che abbiamo imparato a scuola. L'impegno di Enrico Letta non è stato certo quello di togliere l'Imu, bensì quello di trovare le risorse economiche per non far pagare la rata di giugno". Così il ministro dello Sviluppo economico Flavio Zanonato che avverte: "Se aboliamo l'Imu per la prima casa senza trovare le risorse, siamo costretti a chiudere i Comuni".