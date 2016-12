foto Reuters

19:07

- Enrico Letta conferma che sull'Imu "manterremo gli impegni e tutto starà dentro quegli impegni". Poi, a una domanda su come troverà i fondi per abolire la prossima rata della tassa e se ne parlerà in sede europea con la cancelliera Angela Merkel, il premier risponde secco: "I modi e le forme con cui troveremo le risorse è roba di casa nostra e non devo spiegarla a nessuno".