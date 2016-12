foto Ansa

11:55

- "Ho parlato di 18 mesi per la Convenzione non perché irrispettoso del Parlamento che è libero e sovrano ma perché ritengo che la vita del governo debba essere legato a adempimenti certi e concreti". Così il premier, Enrico Letta, torna sulla durata indicata ieri per un bilancio di governo. "La squadra di governo che lavorerà con il Parlamento cercherà di avere un rapporto corretto con le Camere, meno asimmetrico che in passato", ha aggiunto.