foto Ap/Lapresse

11:01

- "L'Imu verrà sospesa per la rata di giugno con l'impegno ad alleggerirla soprattutto per i meno abbienti". Lo spiega il ministro Graziano Delrio, sottolineando come "il lavoro sarà fatto con il Parlamento, non possiamo sapere il punto di approdo". Rispetto alla rimodulazione dell'Imu, Delrio ha inoltre spiegato che "c'è un problema di liquidità di Comuni che affronteremo".