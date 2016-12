Quagliarello: "Riforme più rapide"

23:01 - Per Gaetano Quagliariello, "bisogna modificare i regolamenti parlamentari per consentire che i disegni di legge proposti dal governo possano essere approvati in data certa, entro 60 giorni dalla presentazione, come avviene per i decreti legge". Sono le parole del ministro per le Riforme istituzionali che, poi, sull'Imu, ha aggiunto che "Enrico Letta ha fatto una proposta molto ragionevole", di abolire la rata di giugno.