foto Ansa

17:28

- Il M5S attende il governo alla prova dei fatti e quindi per ora non voterà la fiducia. A chiarire la posizione dei Cinque Stelle è il deputato Roberto Fico. Nel suo intervento alla Camera, seguito al discorso del premier Enrico Letta, Fico ha detto: "Sono tutte persone di cui non mi fido". Parlando delle possibili convergenze su alcuni punti del programma del governo Letta, l'esponente del Movimento ha sottolineato che "non si possono prevedere".