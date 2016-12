Alfano: "Discorso di Letta è stata musica"

foto Ansa Correlati Letta alla Camera: "Stop Imu a giugno e finanziamento pubblico ai partiti" 22:19 - La prima parte del discorso di Enrico Letta "è stata musica per le nostre orecchie". A dirlo è il segretario del Pdl, Angelino Alfano. Facendo riferimento all'abolizione dell'Imu, il neoministro dell'Interno ha sottolineato: "Le idee per cui ci siamo battuti e che Silvio Berlusconi ha posto alla base del nostro programma hanno trovato piena cittadinanza". Commenti positivi anche da Pier Luigi Bersani: "Ci sono le condizioni per aiutare il governo". - La prima parte del discorso di Enrico Letta "è stata musica per le nostre orecchie". A dirlo è il segretario del Pdl, Angelino Alfano. Facendo riferimento all'abolizione dell'Imu, il neoministro dell'Interno ha sottolineato: "Le idee per cui ci siamo battuti e che Silvio Berlusconi ha posto alla base del nostro programma hanno trovato piena cittadinanza". Commenti positivi anche da Pier Luigi Bersani: "Ci sono le condizioni per aiutare il governo".

Meloni: "Non faremo sconti" - "Non faremo sconti" ma disponibili a valutare "i provvedimenti e se saranno buoni a difenderli": lo afferma l'esponente di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia in corso alla Camera. Meloni accusa l'esecutivo di essersi formato solo per garantire "una mera gestione del potere" e di far tornare l'Italia alla "prima Repubblica".



M5S: "Governo Letta è mano di vernice su muro rovinato da muffa" - M5S contro il governo ma soprattutto contro Enrico Letta e Angelino Alfano. A parlare nel corso del dibattito in Aula alla Camera è il grillino Andrea Colletti, che accusa il governo di essere "una mano di vernice su un muro irrimediabilmente rovinato dalla muffa" e poi attacca la scelta di Alfano al ministero dell'Interno richiamando la "trattativa Stato-mafia e il bavaglio alla magistratura" e il rapporto di parentela tra Enrico Letta e lo zio Gianni, esempio di "intreccio familistico". ;



Maroni: "Bene Letta su Senato delle Regioni" - Roberto Maroni dà il suo "placet" al programma di governo di Enrico Letta: "Bene Letta anche su Senato delle Regioni e riforma federale da attuare con la Convenzione entro 18 mesi. La Lega sarà protagonista", scrive infatti il segretario del Carroccio su Twitter.



Bossi: "Un libro dei sogni" - Di tutt'altro avviso Umberto Bossi che, conversando con i cronisti alla Camera, a chi gli chiede un commento al discorso di Letta, dice: "Un libro dei sogni, i soldi dove li prende?". Quanto all'attenzione rivolta al nord, il Senatur replica: "Non c'è nulla".



Santanché: "Vittoria assoluta del Pdl" - "E' una vittoria assoluta di Berlusconi e del Pdl: da giugno non si pagherà più l'Imu, abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo sulle autorizzazioni, chi assume non dovrà pagare tasse. Per il nostro programma più di questo non potevamo ottenere", ha detto Daniela Santanché, dopo il discorso del premier alla Camera



Franceschini: "Con Pdl siamo ancora avversari" - Per il neo ministro ai Rapporti con il Parlamento la convivenza di Pdl e Pd all'interno di uno stesso governo non rappresenta la fine della "belligeranza": "Non siamo ex avversari. Saremo avversari alle prossime elezioni. Siamo costretti a fare un pezzo di strada insieme, ma saremo avversari alle prossime elezioni", ha spiegato Franceschini.



Brunetta: "Non pagheremo mai più l'Imu" - Per Renato Brunetto si chiude definitivamente il capitolo Imu: "Vi assicuro che non si pagherà né a settembre, né a dicembre", ha detto l'ex ministro dopo che Letta, nel discorso alle Camera per la fiducia, ha spiegato che il governo ha intenzione di mettere uno "stop" all'Imu di giugno in attesa di decidere in che modo intervenire sull'imposta.



Delrio: "Discorso Letta è stato bellissimo e completo" - "Il discorso di insediamento del nuovo premier Enrico Letta è stato bellissimo e molto completo": lo ha riferito alla Camera il ministro per le Regioni e le Autonomie, Graziano Delrio, secondo il quale "in questa legislatura ci sarà molto da lavorare". Sulla revisione del patto di stabilità l'ex presidente dell'Anci ha spiegato che "il Governo ha molte idee nel cassetto su cui è pronto ad operare fin da subito". Da ultimo Delrio, sollecitato dai giornalisti, ha toccato anche il tema dell'Imu: "Per ora questo fronte non è ancora stato ben specificato dal Governo ma sicuramente sarà un impegno molto serio".



Bonino: "Emozionate per parole su Europa" - "Emozionata": così Emma Bonino, neoministro degli Esteri risponde a chi le chiede di commentare le parole del presidente del Consiglio che, nel suo discorso alla Camera, ha sottolineato che il "porto verso cui siamo diretti si chiama Stati Uniti d'Europa".



Quagliarello: "Se processo parte lo capiremo subito" - "La mia guida è il documento dei saggi, che è una fucina per le riforme. Per alcune serviranno tempi più brevi, per altre tempi più lunghi. Il mio primo compito sarà scrivere uno scadenzario: non aspetteremo 18 mesi". Così il ministro per le Riforme Gaetano Quagliariello. "Se il processo delle riforme parte, lo capiremo subito", ha aggiunto.



D'Alia: "Anticasta? Più che tagliarsi lo stipendio" - "Le misure anticasta? Servono soprattutto gesti e atti coerenti per dare una risposta ai cittadini. E il primo gesto concreto lo abbiamo fatto eliminandoci lo stipendio e garantendo un sostegno al reddito degli italiani più deboli". Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione Giampiero D'Alia.



Di Pietro: "E' uno sposalizio indecente" - Voce fuori dal coro per Antonio Di Pietro: "Questo governo non ci rappresenta, è solo un compromesso di palazzo: non viene rispecchiato il voto popolare, siamo di fronte a uno sposalizio indecente". "Noi vogliamo rappresentare in questo Paese un'opposizione responsabile a questo governo'', ha quindi spiegato l'ex pm.