Sparatoria, Berlusconi: ordine pubblico sicuro "E adesso si smetta di giocare con il fuoco"

"Basta odio, solidarietà ai carabinieri" - Il presidente del Popolo della libertà ha poi accusato chi, sempre nell'estrema sinistra, "ha preso il pretesto del gesto di un uomo disperato per lanciare accuse deliranti alla politica e ai politici", invitando poi "gli italiani a non cedere alle campagne di odio. Io ne sono stato bersaglio per vent'anni e ne ho subito le conseguenze. Ora la nostra solidarietà va ai carabinieri rimasti feriti e alle loro famiglie".



Berlusconi si è poi dichiarato fiducioso sul fatto che "la sinistra faccia autocritica rispetto alla loro identificazione nell'ideologica comunista e, anche collaborando con noi, ne possa venir fuori un partito come quelli delle socialdemocrazie europee".



"Spero che il governo sia di pacificazione" - Il leader del Pdl ha poi espresso soddisfazione sul nuovo esecutivo guidato da Enrico Letta. "Abbiamo trattato per la formazione del governo - ha detto - senza porre alcun paletto e lo abbiamo formato in poco tempo dopo che altri hanno perso due mesi. E' un governo che ci soddisfa e spero posa essere di pacificazione tra due forze che si pensava non potessero collaborare".



Berlusconi ritiene dunque che sia assolutamente necessario pacificare il Paese e spiega: "Ci sono state nel passato troppe lacerazioni e un Paese come il nostro deve porsi come obiettivo quello di arrivare al bipolarismo sul modello americano, dove ci sono due partiti che si contrappongono e dove nessuno ha il timore, prima di un'elezione, che se vanno al governo gli altri si debbano sopportare ingiustizie. Questo credo sia l'obiettivo".



"Letta si è impegnato sui nostri otto punti" - "Il governo Letta deve approvare subito le misure di rilancio e sviluppo del nostro programma e che abbiamo illustrato in campagna elettorale, come l'abolizione dell'Imu, la revisione dei poteri di Equitalia e l'abbassamento della pressione fiscale - ha ripreso -. Sono punti irrinunciabili e Letta si è impegnato a realizzarli e a citarli nel suo discorso di oggi".



"Elezioni se il governo fallisce" - "Se ci fosse un fallimento del governo - ha poi aggiunto Berlusconi - si dovrebbe andare a elezioni e chi si fosse assunto la colpa ne subirà la pena. E io credo che per il colpevole sia difficile presentarsi al giudizio degli elettori. Da parte nostra c'è il reale proposito di farlo lavorare, speriamo anche da parte degli altri. Avendo una fortissima maggioranza spero possa avere una vita duratura per poter approvare tutte le riforme, economiche e costituzionali".



Il leader del Pdl ha poi assicurato che "tutti nel Pdl abbiamo grande stima di Annamaria Cancellieri. Sono sicuro che saprà dimostrare, come ha fatto al Viminale, equità di giudizio ed equilibrio. C'è stata una valutazione serena e condivisa da parte di tutti. Siamo convinti che sia un buon ministro". Nessun malumore insomma da parte del Popolo della libertà sulla nuova responsabile della Giustizia.



"Modificare l'architettura dello Stato" - E ancora, Berlusconi ha insistito sull'urgenza di modificare "l'architettura dello Stato", auspicando "più poteri per il premier, che oggi non può cambiare ministro né usare lo strumento del decreto legge come fanno gli altri colleghi europei". Ha quindi risposto positivamente alla domanda sulla possibilità che possa essere lui stesso a presiedere la Convenzione per le riforme, spiegando di aver "avuto modo per nove anni di verificare come davvero il Paese non sia governabile".