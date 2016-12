foto Ap/Lapresse

16:00

- Dopo la sparatoria fuori da Palazzo Chigi sarà intensificato il servizio di scorte per i ministri e per le più alte cariche istituzionali, come hanno fatto sapere fonti investigative. Dopo alcuni provvedimenti di scrematura dei servizi richiesti esplicitamente da alcune personalità, il livello di attenzione dunque torna ad alzarsi. Si sta anche valutando l'intensificazione o, in qualche caso, il ripristino del servizio per alcune cariche.