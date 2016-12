foto Ansa

15:27

- Sono arrivate le congratulazioni di Barack Obama al nuovo governo guidato da Enrico Letta. La Casa Bianca ha diffuso una nota al riguardo, in cui il presidente degli Stati Uniti esprime la sua soddisfazione per la squadra formata dal presidente del Consiglio per dare un esecutivo all'Italia e dice di aspettare con impazienza di poter lavorare con lui e con Giorgio Napolitano per favorire la crescita economica.