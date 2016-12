foto LaPresse

14:08

- Dopo la sparatoria fuori da Palazzo Chigi, il presidente della Camera Laura Boldrini esprime "vicinanza e solidarietà ai carabinieri feriti", sottolineando che "la violenza, per grave che sia la crisi, non deve e non può mai essere considerata tra le opzioni percorribili per la soluzione dei problemi. E' impossibile non avvertire tutta la drammaticità di un episodio avvenuto nel momento stesso in cui il nuovo governo stava giurando al Quirinale".