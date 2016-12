- Nera, ministro e determinata a battersi per lo ius soli: in pratica una tragedia per la Lega. Nella compagine governativa voluta da Enrico Letta spicca, l'oculista 49enne nata in Congo, eletta con il Pd alla Camera nelle elezioni di febbraio e ora prima donna di colore in un governo italiano. Sarà lei a occuparsi di integrazione, e per questo il Carroccio insorge: "Siamo pronti a fare opposizione totale", così promette il

Per l'esponente leghista la Kyenge, "è simbolo di una sinistra buonista e ipocrita, che vorrebbe cancellare il reato di clandestinità e per gli immigrati pensa solo ai diritti e non ai doveri". Anche perché, insiste,la ministro "in alcune città dovrà preoccuparsi di re-integrare i cittadini italiani, ormai stranieri a casa loro causa dell'immigrazione". Ma la presa di posizione del Carroccio resta isolata. Anzi, in molti da subito hanno espresso soddisfazione per un'investitura di rottura.

Tra questi anche Mario Balotelli: "La nomina di Cecile Kyenge a ministro per l’Integrazione - ha subito commentato l'attaccante del Milan - rappresenta un ulteriore, grande passo in avanti verso una società italiana più civile, più responsabile e più consapevole della necessità di una migliore e definitiva integrazione".

E intanto, lei, Cecile, già annuncia la sua battaglia per lo ius soli (per i paesi che lo applicano è cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori, ndr): "Sono contenta - ha dichiarato a caldo - andrò avanti per la mia strada anche se probabilmente incontrerò resistenze in Parlamento".