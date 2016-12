foto Ansa

08:58

- "Se il discorso di Enrico Letta ci convincerà potremmo anche votargli la fiducia". Così Roberto Maroni in un'intervista al Corriere della Sera, dove sottolinea che la Lega Nord non vuole essere accomunata alla linea di "irresponsabilità" del Movimento 5 Stelle. "Per una nostra apertura di credito al governo Letta sono necessarie due condizioni tutt'altro che irrilevanti: "no a certi nomi per noi indigeribili e impegni per il Nord".