foto Ansa

08:34

- Non intende tornare a fare il premier, ma comunque il suo programma per rilanciare l'economia italiana è sul tavolo del futuro governo. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista alla Fox New rilasciata a Dallas. "Dopo che avevo deciso di lasciare la politica, sono stato chiamato a dare suggerimenti e proposte per un programma per rilanciare l'economia. Ora dovremmo usarlo questo programma", ha aggiunto il leader del Pdl.