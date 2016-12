foto Ansa

14:54

- Silvio Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioli, a Roma, i vertici del suo partito per fare il punto sui lavori in vista del nuovo governo. In via del Plebiscito sono arrivati, oltre al segretario Angelino Alfano, anche il coordinatore Denis Verdini, il capogruppo alla Camera Renato Brunetta e Gianni Letta. All'ordine del giorno le trattative in corso con Enrico Letta per dare vita al nuovo esecutivo.