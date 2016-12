Letta libera il Pd a Renzi

foto LaPresse 09:05 - Enrico Letta Presidente del consiglio? E allora Matteo Renzi, da subito, reggente del Pd. E' questa la proposta di molti Democratici, non solo di parte renziana, in vista dell'Assemblea nazionale del partito in programma il prossimo 4 maggio, assemblea che di fatto, in attesa del congresso più delicato della storia recente del Pd, consegnerebbe la leadership materiale al sindaco di Firenze. - Enrico Letta Presidente del consiglio? E allora Matteo Renzi, da subito, reggente del Pd. E' questa la proposta di molti Democratici, non solo di parte renziana, in vista dell'Assemblea nazionale del partito in programma il prossimo 4 maggio, assemblea che di fatto, in attesa del congresso più delicato della storia recente del Pd, consegnerebbe la leadership materiale al sindaco di Firenze.

A spingere il "rottamatore" sarebbero anche molti dei cosiddetti "giovani turchi" che chiedono un segnale preciso di cambio generazionale. I numeri, a quanto pare, possono essere raggiunti, anche se la vecchia guardia spinge ancora per una figura più vicina alla passata direzione come Stefano Fassina. Anche l'ex leader della Cgil, Guglielmo Epifani, conta degli estimatori. Renzi, dal canto suo, deve prima risolvere il problema della scelta rispetto alla sua carica di primo cittadino di Firenze (il suo mandato scade nel 2014) e quindi operare una scelta strategica: il suo "new deal" ha sempre tenuto molto a distanza il pericolo di essere inquadrato come leader non solo di un partito, ma di un apparato elefantiaco, spaccato da mille correnti, nel quale non si riconosce. Ma l'occasione di mettere finalmente le mani al cambiamento e iniziare la scalata a una leadersihp nazionale è troppo grande: difficile che, in caso di investitura, Renzi dica no.