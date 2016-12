25 Aprile, Napolitano: impariamo da Resistenza

foto Ansa Correlati Le celebrazioni del 25 Aprile in tempo reale

00:40 - L'ombra delle tensioni politiche ha contagiato anche le celebrazioni del 25 aprile. Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha invitato a guardare al "coraggio, fermezza e senso dell'unità" della Resistenza". Ma per Beppe Grillo "il 25 aprile è morto". Fischiato a Marzabotto il presidente del Senato, Pietro Grasso. La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha chiesto "l'abolizione del segreto di Stato per le stragi di mafia e terrorismo".

Napolitano: "Oggi stesso coraggio del 1945" - Giorgio Napolitano calibra le parole per rispondere a chi, nel corso della sua visita al Museo della Liberazione di Roma, gli chiede cosa pensi di questo 25 aprile 2013. "Siamo - riconosce - in giornate di un tempo di crisi ed è venendo in un posto come questo, in generale tutti i luoghi in cui è cominciata la Resistenza, che abbiamo molto da imparare sul modo di affrontare i momenti cruciali: coraggio, fermezza e senso dell'unità che furono decisivi per vincere la battaglia della Resistenza".



Letta alle Fosse Ardeatine - Enrico Letta, spiega di essere andato alle Fosse Ardeatine, perché ha "sentito il bisogno, la necessità, in una giornata come questa, di rendere omaggio alla memoria di quanti si sono battuti e sacrificati per la liberazione dell'Italia e per la democrazia".



Grillo: "Il 25 Aprile è morto" - Dai luoghi della memoria al web la musica cambia. In un lungo post sul suo blog dal titolo "Il 25 aprile è morto", Grillo riecheggia la celebre "Dio è morto" di Francesco Guccini per elencare i motivi per i quali considera defunta la ricorrenza. "Nella nomina a presidente del Consiglio di un membro del Bilderberg - si legge - il 25 aprile è morto, nella grassa risata del piduista Berlusconi in Parlamento il 25 aprile è morto, nella distruzione dei nastri delle conversazioni tra Mancino e Napolitano il 25 aprile è morto" e così via fino all'amara conclusione: "Oggi evitiamo di parlarne, di celebrarlo, restiamo in silenzio con il rispetto dovuto ai defunti. Se i partigiani tornassero tra noi si metterebbero a piangere".



Letta a leader M5S: "Anche Dio è morto ma poi risorto" - La ballata "funebre" del leader stellato ha ovviamente attirato massicce critiche. Letta ha ricordato ironicamente che "anche Dio è morto, ma Grillo non dice che dopo tre giorni è risorto". Il segretario di Sel, Nichi Vendola, ha invitato l'ex comico ad evitare "di fare la parte becchino planetario. Libertà non è una conquista che vale per sempre". Per Rosi Bindi, presidente dimissionaria del Pd, "il populismo di Grillo è agli antipodi dei valori che hanno animato le donne e gli uomini della Resistenza". Il presidente dell'Anpi, Vito Francesco Porcaro, ha citato Gramsci "che nel 1921 avvisava che il movimento fascista era nato come antipartito e aveva radunato intorno a se' un coacervo di forze dietro idee politiche vaghe e confuse".



Fischi a Grasso che replica "non dividiamoci" - A Marzabotto il presidente del Senato è stato accolto con fischi, coperti poi da applausi di altre persone presenti. "Riconosco in pieno - ha commentato Grasso - le ragioni dei contestatori, accetto la contestazione, però dobbiamo lavorare insieme per costruire qualcosa. Da soli non si puo' riuscire, la protesta da sola non basta se non viene incanalata nelle istituzioni. E' giusta anche questa difformità di vedute, ma non ci si puo' continuare a dividere sul 25 Aprile". Quanto a Grillo, il presidente di Palazzo Madama si è limitato ad osservare che "ognuno ha un modo proprio per catturare il consenso. Penso che, più che catturare il consenso, bisogna pensare ai cittadini che soffrono e hanno tanti di quei problemi".



Boldrini: "Via segreto Stato su stragi" - La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha scelto invece piazza Duomo a Milano per le celebrazioni. L'esponente di Sel, più volte acclamata dalla folla, dietro lo striscione dell'Anpi, ha cantato "Bella Ciao" insieme agli ex partigiani ed ha chiesto "l'abolizione del segreto di Stato per le stragi di mafia e terrorismo. In un Paese civile, verità e giustizia non si possono barattare". Anche in questa occasione non è mancata la protesta. Gli esponenti istituzionali dell'M5S hanno abbandonato il palco durante il discorso di Laura Boldrini, subito dopo che la presidente della Camera aveva criticato chi, come Beppe Grillo, ha parlato di una "festa morta".