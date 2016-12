foto Blog ufficiale

22:08

- Beppe Grillo affida la risposta del M5S al premier incaricato, Enrico Letta, ad un intervento pubblicato sul suo blog, dal titolo "Con questi non ci mescoleremo mai". Il testo, non firmato da Grillo, si conclude con l'affermazione che "questa casta ha ucciso la democrazia in questo Paese". "I programmi economici e di riforma del finanziamento ai partiti non possono essere mescolati: sono nettamente alternativi", si legge in un altro passaggio.