foto Ansa

17:00

- "Chiedo l'abolizione del segreto di Stato per le stragi di mafia e terrorismo. In un Paese civile verità e giustizia non si possono barattare". A parlare così è stata la presidente della Camera Laura Boldrini, che ha ricordato le vittime alla manifestazione del 25 Aprile a Milano. "Abbracciamo i loro familiari - ha detto - come se il loro dolore fosse il nostro".