14:56

- Il bene comune, il bene della nazione "non si può conseguire senza un governo stabile, immediato, dove si puntano alcuni obiettivi irrinunciabili sul piano del lavoro e del rilancio economico e sul piano delle riforme strutturali. Non si può più tergiversare". Il monito ai politici è del presidente della Cei Angelo Bagnasco, che avverte: "La gente non può più attendere. E le forze politiche sono state elette per il bene della gente".