- "Letta? Poco importa chi guiderà questo governo, importante che ci siano un governo e un Parlamento per approvare provvedimenti urgenti; sono molto preoccupato ma, essendo ottimista di natura, continuo ad essere fiducioso e a combattere". Lo dice Silvio Berlusconi a Tgcom24. "Abbiamo preparato otto disegni di legge e diamo il via e sosterremo qualunque governo possa essere in grado di far approvare questi disegni di legge", ha aggiunto.